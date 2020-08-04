Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı tatillerini memleketlerinde geçirenlerin dönüş yolunda oluşturduğu trafik yoğunluğu devam ediyor. Tatilcileri taşıyan araçların Sakarya TEM Otoyolu’nda oluşturduğu yoğunluk, gece saatlerine rağmen etkisini sürdürüyor. Anadolu’dan İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilcileri taşıyan araçlar, gece saatlerinde TEM Otoyolu Sapanca kesiminde trafiği zaman zaman durma noktasına getirdi. Trafiğin durma noktasına geldiği TEM Otoyolu Sapanca kesimi ise havadan görüntülendi. Görüntülerde tatilcileri taşıyan araçların sıkışan trafikte ilerlemekte güçlük çektikleri görülüyor.