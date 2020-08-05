Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 20.15 sıralarında Karasu ilçesi Hürriyet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferizli ilçesinden bölgeye misafirliğe geldiği öğrenilen 10 ACB 733 plakalı hafif ticari araç ile 54 BD 071 plakalı otomobil Hürriyet Mahallesi girişinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan toplam 7 kişi yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri sonrasında Karasu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralandığı 54 BD 071 plakalı otomobilden çıkartılarak hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki Sibel Mol, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma konu ile ilgili inceleme başlattı.