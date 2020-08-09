Ardahan’ın Serhat ilçesi, tabiat harikası Posof’ta vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadan günlük yaşamlarına devam ediyor. Cadde ve sokaklarda gezen vatandaşların ise maskeleri çene ya da kollarına taktığı görüldü. Düğünlerin ve taziye ziyaretlerinin artmasından dolayı vaka sayısının yükseldiği Posof’ta kurallara uyan vatandaşlar, uymayanlara tepki gösterdi.
Posof’ta maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşlar tepki topluyor
09.08.2020 - 15:40 | Son Güncelleme: 09.08.2020 - 15:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten kurtulmak için alınan ve uygulanan kararlarla virüsün önüne geçmeye çalışılırken Ardahan’ın Posof ilçesinde bu kurallara uyulmaması tepkilere neden oluyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ardahan,koronavirüs,sosyal mesafe,maske kuralı,uyarı,
723841 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/723841.aspx
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