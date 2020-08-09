Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ardahan’ın Serhat ilçesi, tabiat harikası Posof’ta vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadan günlük yaşamlarına devam ediyor. Cadde ve sokaklarda gezen vatandaşların ise maskeleri çene ya da kollarına taktığı görüldü. Düğünlerin ve taziye ziyaretlerinin artmasından dolayı vaka sayısının yükseldiği Posof’ta kurallara uyan vatandaşlar, uymayanlara tepki gösterdi.