Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan, görselliği ve kendine has yapısıyla dikkatleri çeken gölü geçen sene 1.400.000 bin kişi ziyaret etti. Göl ve çevresinin bu ziyaretlerden hiçbir şekilde zarar görmemesi için büyük gayret gösteriliyor. Bölge, geçen yıl martta “Özel Çevre Koruma Bölgesi” ilan edildi. Salda Gölü Tabiat Parkı’nın 120 dekar olan alanı da 570 dekara çıkarıldı. Salda Gölü etrafındaki tabii dokuya zarar verilmemesi için kıyı şeridinin kullanım alanı 500-600 metre kadar geriye çekildi. Göl çevresinde izinsiz olarak kurulmuş her türlü geçici yapı, çadır ve konteyner türü unsurlar kaldırıldı. Alınan koruma tedbirleri sayesinde gölün su kalitesi arttı, içme suyu kalitesine ulaştı. Beyaz kumsalın bulunduğu alanlarda, 10 Ağustos’tan itibaren sigara içilmesine yasak getirildi.