Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri'de Merkez Bankalar Caddesi'nde bulunan bir döviz bürosuna gelen kadın, 4.850 Euro parasını bozdurmak istedi. Döviz bürosu çalışanları yanlışlıkla 7,540 Euro bozarak, kadına 22.900 TL fazladan para verdi.

Fazla para verildiğini fark eden çalışanlar, güvenlik kamerası kayıtlarından kadını bularak, tanıyan vatandaşların kendilerine ulaşmalarını istedi.