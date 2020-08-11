Kayseri'de Merkez Bankalar Caddesi'nde bulunan bir döviz bürosuna gelen kadın, 4.850 Euro parasını bozdurmak istedi. Döviz bürosu çalışanları yanlışlıkla 7,540 Euro bozarak, kadına 22.900 TL fazladan para verdi.
Fazla para verildiğini fark eden çalışanlar, güvenlik kamerası kayıtlarından kadını bularak, tanıyan vatandaşların kendilerine ulaşmalarını istedi.
Döviz bozduran vatandaşa yanlışlıkla 22,900 TL fazla para verdiler
11.08.2020 - 19:42 | Son Güncelleme: 11.08.2020 - 19:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri’de bir döviz bürosu çalışanı, döviz bozdurmaya gelen müşterisine 2.690 euro, bugünkü kur ile 22.900 TL fazla para verdi.
Kayseri'de Merkez Bankalar Caddesi'nde bulunan bir döviz bürosuna gelen kadın, 4.850 Euro parasını bozdurmak istedi. Döviz bürosu çalışanları yanlışlıkla 7,540 Euro bozarak, kadına 22.900 TL fazladan para verdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kayseri,
724314 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/724314.aspx
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