Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü'nde bir kişide koronavirüs (Covit-19) testi pozitif çıktı.

Kınık köylüleri tarafından kurulan sosyal medya hesabından, "Tüm Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ne yazık ki köyümüzde de görüldü. Köyümüzde pozitif vaka tespit edildi. Umarız ki pozitif vaka sayısı artmaz. Maske, mesafe ve hijyeniğin koronavirüsle mücadelede üç altın kural olduğunu unutmayalım. 'Bana bir şey olmaz' anlayışıyla hareket etmek yerine, 'biz' olalım ve toplum olarak gereken tedbirleri alalım" denildi.