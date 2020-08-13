Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hastanede görevli Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üye. İlknur Yavuz’un evinde geçirdiği bir kaza sonucu sol ayağını kırıldı. Buna rağmen rapor almayarak koltuk değnekleriyle hastaneye gelerek görevine devam etti.



Kendisine en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde mesai arkadaşlarını yalnız bırakamadığını ifade eden Dr. Öğretim Üyesi İlknur Yavuz, “Evimde geçirdiğim bir kaza sonrası sol ayağım kırıldı. Ancak arkadaşlarımız bu zor süreçte gece gündüz mesai harcarken ben rapor kullanmayı düşünmezdim. Bu nedenle değnekle de olsa gelip hasta muayenesine devam etmek istedim” dedi.



Hastane yetkililerinden yapılan açıklamada ise "Bu özverili çalışmalarından dolayı Dr. Öğretim Üyesi İlknur Yavuz’a teşekkür ediyoruz. Doktorumuz rapor ve izin kullanabilirdi ama yapmadı. Bu bir fedakarlık örneğidir” denildi.