Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diş Doktoru Sena Koçak, Eyüpsultan'da trafikte tartıştığı şahıs tarafından darp edildi. Koçak'ın aracı üzerine zıplayarak camını kıran zanlı, genç kadına yumrukla saldırdı. Sosyal medyada büyük tepki çeken olay sonrası zanlı Emre E. gözaltına alındı.



Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatan Sena Koçak, "İş yerimden çıktım evime ilerliyordum. Araçta tek başımaydım. Sinyalimi verip sağ tarafa doğru geçmeye çalıştım. O sırada kornaya yüklenmeye ve küfürler yağdırmaya başladı. Aracın camları açık olduğu için sesi geliyor. Durdum orada 'bana küfür edemezsin' dedim kendimi savundum. O sırada yanıma yanaşıp tekrar küfürleri şiddetlendirmeye başladı. Ağza alınmayacak şeyler söyledi. Yanındaki bayanlar da arkadan küfür ediyorlar bana. Bir yandan tehdit ediyor öne geç göstereceğim sana. Önümüzü kesti ilerleyen yolda. İndi aracından üstüme doğru yürümeye başladı. Ben o sırada yardım çağırıyorum. O sırada videoyu açmaya çalıştım. Sol kol tarafıma bir darbe aldım. Sonrasına zaten üstüme yürüyüp videoyu sonlandırdıktan sonra başımın sağ bölgesine darp yedim. Sonrasında eşarbımı tamamen çıkardı. Orada savunmasızdım. Kalabalık vardı ama tutamadılar. Arabanın üstüne çıkıp tepinmeye başladı. Polisimiz gece yarılarına kadar ilgilendiler. Devletimize güveniyorum bu vahşetin önüne geçmek istiyorum. Bugün bana olan yarın başkasının kızına, eşine olacak" ifadelerini kullandı.

Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye dehşeti yaşattı! Alibeyköy'de trafikte sinirlenen bir şahıs, tartıştığı kadın sürücüye dehşeti yaşattı. Şahıs önce kadının aracının üzerine çıkarak aracı tekmeledi. Daha sonra ise tartıştığı kadına tekmeler savurdu. Kadına ağza alınmayacak küfürler ve hakaretler eden şehir magandası gözaltına alındı.



Hiçbir kadının ve hiçbir insanın bu şekilde bir muameleyi hak etmediğini söyleyen Koçak, "Ne yaparsam yapayım ki hiçbir suçum yok hiçbir şekilde bunu yapamaz. İnsanlık dışı, vahşet bu, magandalık. Günümüzde zaten kadına yönelik sıkıntıları biliyorsunuz. Benim oradaki amacım canım pahasına da olsa bu tarz insanları ellerini kollarını sallaya sallaya İstanbul'da gezmemeleri. Orada bana bıçak çekebilir, canıma kast edebilirdi, yaralayabilirdi. Hiçbiri gözümün önüne gelmedi. Hep eski çığlıklar geldi aklıma. Haberde adını duyduğumuz şiddet gören kadınlar geldi" şeklinde konuştu.



Saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen Koçak, "O salınırsa can güvenliğimiz garantisini kim verecek. En ağır cezayı almasını istiyorum ki bir daha bir insana bu davranışı sergilemesinler" şeklinde konuştu.