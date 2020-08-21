Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez üssü Hüsüm köyü Hacıahmetoğlu mahallesi olarak belirlenen deprem saat 01.38’de meydana geldi. Yerin 10.5 kilometre derinliğindeki deprem, ilçe merkezi ve çevre köylerden de hissedilirken, kısa süreli paniğe sebep oldu.

ilk belirlemelere göre, sarsıntı can ve mal kaybına yol açmadı.