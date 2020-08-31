Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde yaşanan olayda düğün konvoyu için toplanan bir grup vatandaş konvoy esnasında yolu trafiğe kapatarak halay çekmeye başladı. Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere aldırmadan dakikalarca kol kola oyun oynayan vatandaşlar bir kişinin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Düğün konvoyu için yolu kapattılar, halay çektiler
31.08.2020 - 09:19 | Son Güncelleme: 31.08.2020 - 10:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Arnavutköy'de düğün konvoyunda bir grup vatandaş yolu trafiğe kapattı, halay çekti. Vatandaşların koronavirüs önlemlerini hiçe saydığı anlar kameralara yansıdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Arnavutköy,düğün konvoyu,
728419 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/728419.aspx
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