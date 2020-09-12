Dün Akşam Çamardı ilçesi Aladağların Eznevit mevkinde rotasını kaybeden 8 dağcı, sarp kayalık bir bölgede mahsur kaldıklarını bildirip yardım istedi. Olay yerine Niğde AFAD, Çamardı JAK ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler 10 saatlik çalışma ile dağcıları mahsur kaldıkları yerden alarak güvenli bir şekilde kamp alanına getirdi.
Rotasını kaybeden 8 dağcının imdadına AFAD yetişti
12.09.2020 - 12:11 | Son Güncelleme: 12.09.2020 - 12:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Niğde Aladağlar’da rotasını kaybetmeleri nedeniyle mahsur kalan 8 dağcı, ekipler tarafından kurtarıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Niğde,AFAD,dağcı,
731305 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/731305.aspx
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