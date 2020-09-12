Ankara'nın Polatlı ilçesinde toz fırtınası meydana geldi. Fırtına nedeniyle gökyüzü karanlığa büründü. Toz bulutu nedeniyle zifiri karanlıkta kalan Polatlı'nın bazı yerlerinde elektrik ve telefon hatları da kesildi. İlçedeki TİGEM tesisinde yetiştirilen büyükbaş hayvanlar da toz fırtınası nedeniyle korku yaşadı. Kameralara yansıyan görüntülerde, toz fırtınası içinde kalan hayvanların, etrafa kaçıştığı görüldü.
Polatlı'daki toz fırtınası sırasında hayvanlar böyle kaçıştı!
12.09.2020 - 18:05 | Son Güncelleme: 12.09.2020 - 18:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşanan toz fırtınası sırasında ilçedeki TİGEM tesisindeki büyükbaş hayvanların kaçışı kameralara yansıdı.
Etiketler : Polatlı,toz fırtınası,hayvan,
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