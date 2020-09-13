Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde ikinci el araç piyasasının önlemez yükselişi sürüyor. Özellikle korona virüs salgını sonrası sıfır araç girişlerinde yaşanan aksaklık ikinci el araç fiyatlarını yükseltirken, son yapılan ÖTV zammı ile fiyatlar tavan yaptı. Gaziantep'te her pazar günü kurulan ikinci el oto pazarına gelen vatandaşlar fiyatları görünce eli boş dönerken, yaşanan duruma araç satıcıları da alıcılar da tepki gösterdi.

"Piyasa çok yüksek, satıyoruz alamıyoruz, alıyoruz satamıyoruz"

İkinci el araba fiyatlarının yüksek olmasına tepki gösteren bir vatandaş, “Piyasa çok yüksek. Arabayı satıyoruz yenisini alamıyoruz. ÖTV’nin artması, korona virüs ve sıfır model arabaların olmaması nedeniyle fiyatlar artıyor. İnsanlar araba alamayacak duruma geldi. Satanlar, tekrar araba alamıyor. İnsanların alım gücü gerçekten çok azaldı. İnsanlar pandemi sürecinde toplu taşımaya binmeye çekindiği için araç almaya yöneliyor ve bu nedenle de fiyatlar yükseliyor. Sıfır model arabaların piyasalara girmesiyle fiyatlar düşer diye tahmin ediyoruz” dedi.

"Fiyatlar ikiye katlandı"

Araç fiyatlarının 6 aydır sürekli yükseldiğini ve neredeyse iki katına çıktığını söyleyen bir başka vatandaş ise, “İkinci el araçta 6 ay önce 15–16 bin lira olan araçlar şimdi 25 bin liraya kadar çıktı. Neredeyse fiyatlar ikiye katlandı. Fiyatların neden bu kadar yükseldiğini anlayamıyoruz. Arabaların ne alınacağı kalmış ne de satılacağı kalmış. O kadar yere bakıyoruz yine de bulamıyoruz. 6 ay önce 10 bin lira olan arabalara şimdi 25–30 bin lira istiyorlar. Çok dengesiz ve anlamsız bir artış var. Bu fiyatlara ne araba alınır ne de satılır” diye konuştu.