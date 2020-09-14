İzmir'in Selçuklu ilçesinde Efes Havaalanı yakınlarında iddiaya göre kaçak kazı yapılan alanda göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 kişi kurtarılırken, 3 kişinin hala göçük altında olduğu öne sürüldü. Çıkarılan 2 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İzmir'de kaçak kazı yapılan alanda göçük: 2 kişi kurtarıldı, 3 kişi göçük altında
14.09.2020 - 22:28 | Son Güncelleme: 14.09.2020 - 22:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Selçuklu ilçesinde Efes Havaalanı yakınlarında iddiaya göre kaçak kazı yapılan alanda göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 kişi kurtarılırken, 3 kişinin hala göçük altında olduğu öne sürüldü. Çıkarılan 2 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İzmi,kaçak kazı,
731892 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/731892.aspx
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