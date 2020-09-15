Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bartın’ın Kumluca beldesinde yaşayan 74 yaşındaki Yusuf Güner, İstanbul’dan gelen bir ziyaretçiyi ağırladıktan sonra koronavirüse yakalandı. Yaklaşık 4 gündür Bartın Devlet Hastanesi Pandemi Servisinde tedavi altında tutulan Güner, hayatını kaybetti.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Güner’in cenazesi Kumluca beldesinde özel kıyafetli ekiplerce geniş tedbirler altında toprağa defnedildi. Defin işleminin ardından Güner’in tabutu yakılarak imha edildi.

Yakalandığı koronavirüs sonrası hayatını kaybeden Güner’in yeğeni Kumlucalı iş insanı İsmet Ertuğrul sosyal medyada yayınladığı mesajda koronavirüs salgınını umursamayanlara seslenerek, “Dayımı defnettik, mekanı Cennet olsun. Bir şey olmaz deyip ziyaretlere gidenlere, bu hastalığı umursamayanlara, maske takmayanlara, mesafe kuralına uymayanlara, hastalığını gizleyenlere söylüyorum. Kendinizi veya sevdiklerinizi bu şekilde defnettirmek ister misiniz?” ifadelerini kullandı.