Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akşam saatlerinde meydana gelen olayda eve giren hırsızlar kapıyı zorla açarak eve girdi ve evi talan etti. Evi dağıtan hırsızlar pazardan dönen 55 yaşındaki kadını kapıda görünce panikledi. Panikleyen hırsızlar ve yaşlı kadın arasında bir süre arbede yaşandı. Hırsızlardan biri silahına davranıp iki el ateş etti. Mermilerin hedefi olan yaşlı kadın bacağından vurularak yaralandı.

Hırsızlar güvenlik kamerasında

Yaşlı kadın kanlar içinde yere yığılırken hırsızlar kaçtı. Binadan koşarak ayrılan hırsızlar ve vurulan kadının akrabası olduğu düşünülen bir şahıs da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaşlı kadının komşusu olan Mehmet Öztürk, "Kadın pazardan geliyor, karşı komşum. Hırsızla karşı karşıya geldiği için hırsız kadına silahla ateş ediyor bacağına. Evi dağıtıyor, çelik kapıyı parçalıyor, hepsi bu yani. Hırsızlar iki kişiymiş. Bacağından yaralamış, iki el sıkmış ama birisi boşa gitmiş. Evi dağıtmışlar komple, bilmiyoruz tam olarak bir şey göremedik, evde polisler var şu anda” dedi.



Olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaşlı kadına ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.