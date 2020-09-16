Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık çalışanları dünyayı ve Türkiye’yi kasıp kavuran koronavirüs salgınına karşı cansiparane çalışırken bazı kendini bilmez insanların sorumsuz davranışları büyük tepki çekiyor. Antalya'da Covid-19 tedbirleri çerçevesinde karantinada bulunması gereken D.M (31) isimli kadın, yanında altı yaşlarındaki kız çocuğu ile birlikte Konyaaltı sahilinde yakalandı. Maske takmayan kadın, ‘Hastayım, ölmek istemiyorum’ diyerek etrafa tükürmeye başlayınca ortalık bir anda karıştı. Koruyucu tulum, maske ve gözlük tedbirleri ile gelen sağlık çalışanlarının ikna ettiği kadın, yanındaki çocukla birlikte hastaneye kaldırıldı. D.M'ye karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi. Kars’ta da Harakani Devlet Hastanesi’nde Covid-19 testi pozitif çıkan yaşı küçük kız E.M. ile temaslı babası M.M. sağlık ekibinden kaçtı. Digor Durağı mevkiinde yakalanan E.M. ve M.M. ambulansla Nuri Paşa Yurduna götürüldü. Karantina tedbirlerini ihlal eden E.M. hakkında adli işlem başlatıldı. Bu arada yabancılarda da sorumsuz davranışlar görüldü. Antalya’nın Kemer ilçesinde beş yıldızlı otele giriş yapan üç Rus kadın turist, kendilerini maske takmaları konusunda uyaran hemşire İsmira Öztürk’ün (25) yüzüne terlik fırlattı. Terlik hemşirenin gözüne isabet ederken olaya şahit olan doktor "Beyaz kod" ihbarı yaptı. Saldırıya uğrayan hemşire şikâyetçi olunca üç turist ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.