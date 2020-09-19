Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana’nın Kozan ilçesinde çöp toplama kamyonunun arkasında hem çöpleri toplayan hem de göbek atarak oynayan temizlik görevlileri, sosyal medyanın gündemine oturdu. Soner Özev tarafından Kozan'da Kozan adlı sayfada paylaşıldıktan sonra bir günde 78 bin kişi tarafından izlenen temizlik görevlileri, ilçede ilgi odağı oldu. İşçilerin oynaya oynaya çöp toplanmalarına Kozanlı vatandaşlar, "Neşeniz daim olsun" diyerek alkış ikonları ile destek verdi.

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan temizlik işçisi Bayram Aktaş, işini severek yaptığını ama o gün sevinçli bir haber alarak oynamaya başladığını kaydetti. Aktaş, “İşimizi severek yapıyorum. O an müjdeli haber alınca koptum. Neşeli bir insanım. Sosyal medyada bir anda kendimi görünce şok oldum. Tüm çalışan arkadaşlarımız birbirinden değerli, işimizi severek yapıyoruz” diye konuştu.

6 yıldır temizlik işlerinde çalıştığını kaydeden Kenan Özgan da, "O gün arkadaşım sevinçli haber aldı. Bir anda oynamaya başladık. Halkın sağlığı için milletin huzurlu olması için çalışıyoruz” dedi.