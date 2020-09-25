Antalya sahillerinde çekilen görüntülerde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Akdeniz fokları görüntülendi. Kundu’da denize giren tatilcilere çok yakın bir kısımda yüzen Akdeniz foku görüntülendi. Suya batarak ilerleyen fok o sırada tatilcilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Bir diğer görüntüde ise yine Antalya falezler kısmında kıyıya yakın bölgede Akdeniz foku tatilciler tarafından görüntülendi.
Akdeniz foku, tatilcilerle birlikte yüzdü
25.09.2020 - 13:13 | Son Güncelleme: 25.09.2020 - 13:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’da Akdeniz foku, denize giren tatilcilere çok yakın bir kısımda yüzerken görüntülendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Akdeniz foku,
734414 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/734414.aspx
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