Antalya sahillerinde çekilen görüntülerde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Akdeniz fokları görüntülendi. Kundu’da denize giren tatilcilere çok yakın bir kısımda yüzen Akdeniz foku görüntülendi. Suya batarak ilerleyen fok o sırada tatilcilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Bir diğer görüntüde ise yine Antalya falezler kısmında kıyıya yakın bölgede Akdeniz foku tatilciler tarafından görüntülendi.