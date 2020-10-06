Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Tarhan ile Karaman’ın ailesi ve tarafların avukatları katıldı. Mahkeme heyetinin karar için ara verdiği esnada, Karaman’ın annesi Feride Karaman, kızının mezarından getirdiği bir avuç toprağı sanık Tarhan’ın üzerine atarak “Hiç mi Allah’tan korkmadın kızımı öldürürken” dedi. Kısa aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Sanık Tarhan’ı “bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan, önce 4 yıl hapisle cezalandırmasına karar veren mahkeme, sanığa “iyi hâl indirimi” yaparak cezayı 3 yıl 4 aya indirdi. Duruşmanın ardından açıklama yapan anne Karaman, mahkemeden vicdanları rahatlatacak bir karar çıkmadığını belirterek “Takım elbise giymek, para ve okumuş olması bir caniyi akladı. Hâkim kesinlikle adil davranmadı. Masum görünen bu cani benim kızımı öldürdü” dedi.