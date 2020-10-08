Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdap Ergene Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Belediye Başkanımızın bugün yaptırmış olduğu Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi altında olan başkanımızın durumu gayet iyidir. Kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten herkese Ergene Belediyesi olarak teşekkürlerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.