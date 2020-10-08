Tekirdap Ergene Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Belediye Başkanımızın bugün yaptırmış olduğu Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi altında olan başkanımızın durumu gayet iyidir. Kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten herkese Ergene Belediyesi olarak teşekkürlerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.
Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel koronavirüse yakalandı
08.10.2020 - 05:34 | Son Güncelleme: 08.10.2020 - 05:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ'da Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Etiketler : Tekirdağ,Rasim Yüksel,Ergene Belediye Başkanı,koronavirüs,
737316 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/737316.aspx
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