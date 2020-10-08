Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 7 yıldır evli olduğu Rahman Yalçınsoy (36) tarafından boşanma davasından bir gün önce bıçak darbeleriyle katledilen Bihter Yalçınsoy’un (31) cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı.

Bir süredir Eskişehir’de annesinin yanında yaşayan Bihter Yalçınsoy’un boşanma davası için İzmir’e geldiği ifade edildi. Talihsiz kadının cenazesi, bugün boşanma davasının görüleceği İzmir Adliyesi binasında yer alan İzmir Adli Tıp Kurumundan teslim alınarak defnedilmek üzere Eskişehir’e götürüldü.

Olaydan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanan katil zanlısı Rahman Yalçoınsoy’un ise emniyetteki işlemleri sürüyor.