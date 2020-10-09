Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamada;"İl Jandarma Komutanlığı tarafından Uyuşturucu Madde İmal - Ticareti ve Bağımlılıkla Mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmaları neticesinde, yasadışı kenevir ekimi yapıldığı, hasat edilecek kenevir bitkilerinin kubar ve toz esrar olarak piyasaya sürüleceğinin bilgisinin alınması üzerine, Genç İlçesi kırsalında 6 farklı noktada operasyon icra edildi. Operasyonda 15 beyaz çuval ve 1 beyaz renkli poşet içerisinde araziye gizlenmiş vaziyette toplam 213 kilogram toz esrar maddesi, 1 adet av tüfeği ve çok sayıda materyal ele geçirilerek 9 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır"denildi.