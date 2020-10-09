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Esenyurt'ta freni patlayan kamyon devrilip yan yattı
09.10.2020 - 13:54 | Son Güncelleme: 09.10.2020 - 13:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Esenyurt Saadetdere mevkii yan yolda freni patlayan boya yüklü kamyonet kaldırıma çarparak yan yattı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken kaza nedeniyle Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Esenyurt,
737658 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/737658.aspx
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