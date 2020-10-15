Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Mahallesi'nde baraj yolu Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde sulama kanalının içinde erkek cesedi gören vatandaşlar durumu emniyet birimlerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri cesedi kanaldan çıkardı.



Cesedin 17 yaşındaki Mehmet A.'ya ait olduğu belirlendi. Olayın boğulma vakası olduğu üzerinde durulurken soruşturma sürüyor.