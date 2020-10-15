Yeni Mahallesi'nde baraj yolu Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde sulama kanalının içinde erkek cesedi gören vatandaşlar durumu emniyet birimlerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri cesedi kanaldan çıkardı.
Cesedin 17 yaşındaki Mehmet A.'ya ait olduğu belirlendi. Olayın boğulma vakası olduğu üzerinde durulurken soruşturma sürüyor.
Kanalda erkek cesedi bulundu
15.10.2020 - 23:07 | Son Güncelleme: 15.10.2020 - 23:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.
Yeni Mahallesi'nde baraj yolu Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde sulama kanalının içinde erkek cesedi gören vatandaşlar durumu emniyet birimlerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri cesedi kanaldan çıkardı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mersin,sulama kanalı,cansız beden,
739213 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/739213.aspx
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