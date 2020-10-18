Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Durhasan ve Kulalar mahalleleri korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı. Demirci Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Demirci Kaymakamlığı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 18 Ekim 2020 tarih ve 2020/10-5 nolu kararı ile Demirci ilçesine bağlı Durhasan ve Kulalar mahalleleri 18 Ekim 2020 tarihinden itibaren, koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla 14 gün süreyle karantinaya alınmıştır."