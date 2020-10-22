Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Çomar Barajı’na balık tutmak için gelen vatandaşlar suyun yüzeyinde bir ceset görünce polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve polis ekibi sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarılan cesedin yapılan çalışmalar sonucu 31 yaşındaki Nazan Soyaslan’a ait olduğu tespit edildi. Soyaslan’ın baraja taksiyle geldiği belirlenirken, genç kadını baraja götüren taksicinin ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na çağrıldığı bildirildi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Nazan Soyaslan’ın çantası da baraj kenarında bulundu. Çantada yapılan incelemede Soyaslan’ın “Anne beni affet” yazılı not bıraktığı öğrenildi. Soyaslan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı