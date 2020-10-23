Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğu, yurdun güney kesimlerinde batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu 27
İstanbul: Az bulutlu ve açık 23
İzmir: Az bulutlu ve açık 27
Adana: Az bulutlu ve açık 34
Bursa: Az bulutlu ve açık 25
Antalya: Parçalı bulutlu 28
Samsun: Az bulutlu ve açık 23
Trabzon: Az bulutlu ve açık 21
Erzurum: Az bulutlu ve açık 19
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30
Sıcaklıklar artıyor! Yazdan kalma hafta sonu geliyor…
23.10.2020 - 09:08 | Son Güncelleme: 23.10.2020 - 09:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Batı Akdeniz, İç Ege ve İç Anadolu'nun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Etiketler : hava durumu,
741047 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/741047.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER