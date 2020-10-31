Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir’de meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından olumsuz paylaşımda bulunan bir kişiyi tespit etti. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Çerkezköy İlçesinde yaşayan M.B.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalarda gözaltına alınan M.B. hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen M.B. isimli şahıs, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan kişi tutuklandı
31.10.2020 - 17:20 | Son Güncelleme: 31.10.2020 - 17:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’de meydana gelen depremle ilgili olumsuz paylaşımlarda bulunan bir kişi Tekirdağ’da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : tekirdağ,deprem,
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