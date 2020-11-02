Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan 5 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca 1 hafta önce başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında örgütün sözde öğrenci sorumlusu ile mesleklerinden ihraç edilmiş polis, öğretmen ve astsubayın da olduğu 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, polis ekiplerince kentte örgüt üyelerinin hücre evi olarak kullandığı belirtilen 5 adrese yönelik sabaha karşı Özel Harekat ekiplerinin de katılımıyla başlatılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.