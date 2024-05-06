Altında alım fırsatı geldi mi? İşte yeni haftada ilk fiyatlar

Altında son dakika! 6 Mayıs altın fiyatı kaç TL? Serbest piyasada işlem gören gram altın 2400 TL ve ons altın 2310 dolardan yeni haftaya başlıyor. Son bir haftada fiyatlarda yatay seyir dikkat çekerken; analistler, FED’in faiz indirimi için eylül ayının tekrar öne çıkmaya başladığını, jeopolitik risklerin sürdüğünü, altında bulunulan seviyelerin orta ve uzun vadeli yatırımcılar için kademeli alım fırsatı sunduğunu belirtiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Küresel piyasalarda ons altın fiyatlarında nisanda görülen zirve seviyelerin ardından yaşanan gerileme duruldu. Özellikle son bir haftalık süreçte ons altında yatay seyrin devamı dikkat çekiyor. Bu süreçte en yüksek 2431 doları gören ons altın, 2280 dolara kadar gerilemişti. Gelen tepki alımlarıyla birlikte ons altında yeni hafta, 2310 dolara yakın seviyelerden başlıyor.

6 MAYIS ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Serbest piyasada işlem gören gram altın fiyatı yeni haftaya 2400 TL’ye yakın başlangıç yaparken; Kapalıçarşı’da gram fiyatı ise 2415 – 2465 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 3 TL, yarım altın 8 bin 6 TL ve tam altın da 15 bin 938 TL’den satılıyor. Gram altının, nisanda gördüğü zirve seviyenin yaklaşık yüzde 5 altında denge arayışını sürdürdüğü görülüyor.

ALTINDA HEDEF VE BEKLENTİ

Ons altında 5 günlük ortalama 2325 dolar ve 22 günlük ortalama 2360 dolarda bulunuyor. Mevcut seviyeler her iki ortalamanın da altında seyrediyor. Ons altının kısa vadede 2280 dolar üzerinde tutunmaya çalıştığını belirten analistler, “Jeopolitik riskler varlığını koruyor. Son ABD verilerinin ardından da FED’den ilk faiz indirimi için eylül ayı öne çıkmaya başladı. Yıl sonu için 2700-3000 bin dolar beklentisi devam ediyor. Dolayısıyla altında mevcut seviyeler orta ve uzun vadede kademeli alım için fırsat veriyor” şeklinde konuşuyor.

GRAM ALTINDA ÖNE ÇIKAN SEVİYELER

Gram altın tarafında da 2380-2350 TL bandının önemli bir destek alanı olduğu, bu noktalara geri çekilmeler yaşandıkça fırsat kollanması gerektiği ifade ediliyor.

Bu arada Ons altın fiyatları için önemli olan dolar endeksi (DXY) bu hafta başında 105,00 ve ABD İki Yıllık Tahvil Faizi yüzde 4,80 seviyesinde bulunuyor. Her iki gösterge de doların güçlü bölgede olduğuna işaret ediyor. DXY ve ABD tahvillerinde daha fazla gevşeme yaşanması halinde, altın fiyatlarında da yükselişin belirginleşmesi bekleniyor.

Bu hafta hem içeride hem de dışarıda ekonomik veri gündemi sakinken, altın fiyatlarında da yatay eğilimin bir süre deha devamı bekleniyor.