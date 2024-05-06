Bitcoin ateş hattından çıktı! Yükseliş sürecek mi?

Bitcoin’de son dakika! Geçen hafta 56 bin 500 dolara kadar gerileyen BTC, yeni haftaya 64 bin doların üzerinde başlıyor. BTC’de “ayı piyasası” riskinin şimdilik dağıldığını aktaran analistler; son 12 işlem gününde aşılamayan 64 bin 700 doların kritik direnç olduğunu, bu seviyenin geçilmesi halinde yükselişin hız kazanabileceğini belirtiyor. FED’in faiz indirimi süreci, ABD borsalarının seyri ve ETF’lere para giriş-çıkışları Bitcoin üzerinde etkili olacak.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Kripto para birimi Bitcoin’de özellikle son bir haftada dikkat çeken hareketler yaşandı. Mart ayında gördüğü 73 bin 800 dolar zirvesinin ardından düşüş trendinde hareket eden Bitcoin, bu süreçte geçen hafta 56 bin 500 dolarla en düşük seviyesini görmüştü. 59 bin dolarda bulunan kritik desteğinin de altında sarkan BTC için “ayı piyasası” endişeleri artmıştı. Ancak bu seviyelerden gelen alımlarla birlikte Bitcoin, kendini tekrar 60 bin doların üzerine çıkmayı başardı.

BİTCOİN NEDEN YÜKSELDİ?

ABD’de cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam rakamları 175 bin kişilik artışa işaret etti ve 240 bin olan beklentinin altında kaldı. İşsizlik oranı da yüzde 3,9’a yükseldi. Bu verilerle birlikte FED’in faiz indirimlerine eylülde başlayacağına dair tahminler tekrar öne çıkarmaya başladı. Dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinde zirve seviyelerden itibaren gerçekleşen bir miktar gevşeme ile birlikte riskli varlıklara alım geldi. Satış baskısı altında bulunan Bitcoin ve diğer kripto paralarda da tepki alımları geldi.

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6 MAYIS BTC FİYATI KAÇ DOLAR?

Bitcoin yeni haftaya 64 bin doların üzerinden başlıyor. BTC’de geçen haftaki dip noktadan itibaren gerçekleşen yükseliş %13,30 oldu. Kısa vadede 5 günlük hareketli ortalamaya da yakınlaşan 63 bin dolar seviyesi ilk destek olarak öne çıkıyor. Bu desteğin altına sarkmalarda 60 bin 800 dolara varabilecek gerilemelerin yaşanabileceği ifade ediliyor. Yukarıda 22 günlük ortalamanın yakınlaştığı 64 bin 700 dolar kritik direnç seviyesi olarak dikkat çekiyor. Son 12 işlem gününde aşılamayan bu noktanın geçilmesi halinde, BTC’de yükselişin hız kazanabileceği belirtiliyor.

BTC 2024 YORUM VE BEKLENTİ

Geçen hafta cuma günü yaklaşık 380 milyon dolarlık para girişi yaşanan Bitcoin’in, bundan sonraki süreçte de özellikle ABD verileri ve Amerikan borsalarına göre yön belirlemesi bekleniyor. Öte yandan yine geçen hafta Hong Kong’ta işleme açılan Bitcoin ETF’lerine, beklentilerin oldukça altında para girişi gerçekleştiğini aktaran analistler, “BTC’de en iyi alıcılardan olan BlackRock fonu, kurumsal yatırımcıları da piyasaya çekmek için çalışmalara başladı. Bu anlamda ETF’lere para girişi de kriptolar BTC üzerinde belirleyici olmaya devam edecek” görüşünü dile getiriyor.