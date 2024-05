Borsada kâr satışı gelir mi? Bu hisselere dikkat…

Borsada son dakika! BİST100 yeni haftaya 10.276 zirvesinden başlıyor. S&P’nin not artışının önceden satın alındığı ve kısa süreli kâr satışlarının gelebileceği belirtilirken; bu süreçte zirve seviyelerine yakın bulunan Bankacılık, Holding, Telekomünikasyon ve Ulaştırma hisselerinin yakından izlenmesi gerektiği uyarıları geliyor. Endekste kısa vadede 10.400-10.700 aralığı kritik direnç bölgesi olarak gösteriliyor. Orta ve uzun vadeli beklentiler ise pozitif…

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi geçen hafta %3,64 yükseliş kaydederek tüm zamanların zirve seviyesi olan 10.276’dan kapanış gerçekleştirdi. Yeni haftada ekonomik veri gündemi sakin görünürken, analistler 10.400-10.700 bölgesinin önemli bir direnç aralığı olduğunu ve bu seviyelere yaklaşıldıkça kâr satışlarının artabileceği uyarısında bulunuyor. Geri çekilmeler halinde endekste 10.180-1.100 bandının ilk destek olarak takip edilmesi gerektiği belirtiliyor.

ZİRVEDEKİ HİSSELER HANGİLERİ?

Borsa rekor seviyelerde seyrederken, bu süreçte birçok büyük hissenin de tarihî yüksek fiyatlarına ulaştığı görülüyor. BİST50 kapsamında yer alan BİM Mağazacılık, Sabancı Holding, Garanti Bankası, Turkcell, TÜPRAŞ, İş Bankası, Koç Holding, Türk Hava Yolları, Vestel ve Türk Telekom hisseleri gördükleri zirve seviyeye en yakın hisseler olarak dikkat çekerken; analistler, yabancı yatırımcıların da ağırlıklı olarak ilgi gösterdiği bu grupta yer alan hisselerin dikkatle izlenmesi gerektiğini söylüyor.

SIDADAKİ NOT ARTIŞI MOODY’S’TEN

Cuma günü S&P’den gelen not artışının beklentiler dahilinde gerçekleştiğini aktaran Ekonomist Tuncay Turşucu, “Görünümün de pozitif olarak konumlanması, bir sonraki hamlenin yine not artışı olacağı yönünde işaretler veriyor. Tabii yatırım yapılabilir seviyenin oldukça altında kalmayı sürdürüyoruz. 19 Temmuz’da Moody’s tarafından da benzer şekilde not artışı beklentileri mevcut. Hükümet, mevcut programın arkasında, bu şekilde devam edilirse Türkiye için tablo gayet pozitif” şeklinde konuştu.

ORTA VE UZUN VADEDE YÖN YUKARI

Olumlu gelişmelerin piyasalar tarafından önceden satın alındığını aktaran Tuncay Turşucu, “Dolayısıyla haftaya coşkulu açılış beklenmemeli. Öyle olsa dahi biraz beklemekte fayda var. Endekste 10.400 olarak gördüğümüz en yakın direnç noktasına çok yaklaştık. Buralardan kâr realizasyonları gelme ihtimali var. Ancak bunlar kısa vadeli düşüşler olur. Olağandışı bir gelişme olmadığı müddetçe bu geri çekilmeler yeni alım yapmak için fırsat olur. Orta-uzun vadede endeksin yönü yukarı” ifadelerini kullandı.