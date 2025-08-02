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AJet'in Halep seferleri başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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AJet&#039;in Halep seferleri başladı
Suriye, Halep, İstanbul, Sabiha Gökçen Havalimanı, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye’nin hava yolu şirketlerinden AJet, Suriye’nin başkenti Şam’dan sonra tarihi ve kültürel merkezi Halep’i de uçuş ağına ekledi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Halep Uluslararası Havalimanı’na ilk sefer, sabah saatlerinde gerçekleştirildi.

Orta Doğu, Avrupa, Orta Asya ve Kuzey Afrika’da uçuş ağını genişleten AJet’in Suriye’deki ikinci rotası olan Halep – İstanbul seferleri, haftada karşılıklı 7 gün düzenlenecek.

UÇUŞ YAKLAŞIK 2 SAAT SÜRDÜ 

AJet’in yolcularını taşıyan uçak, yaklaşık 2 saat süren uçuşun ardından Halep Uluslararası Havalimanı’nda törenle karşılandı.

Halep’te düzenlenen karşılama törenine, Suriye sivil havacılık otoritesi temsilcileri ile AJet ve havalimanı üst yönetimi katıldı.

AJet, 1 Temmuz’da İstanbul – Şam seferlerine başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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