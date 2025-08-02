Feyenoord Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Fenerbahçe maç kadrosu belli oldu

İlk maçta deplasmanda sahne alacak Fenerbahçe, avantajlı bir skorla evine dönerek play-off turuna göz dikiyor. Peki, Feyenoord Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak, canlı yayın nereden izlenir?

FEYENOORD FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Feyenoord ile Fenerbahçe arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçının yayın detayları futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.

Feyenoord Fenerbahçe maçının TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

Yayıncı kuruluş net olarak açıklandığında haberimizde yer verilecek.

FEYENOORD FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Feyenoord Fenerbahçe maçı 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak. Hollanda’nın Rotterdam kentindeki De Kuip Stadyumu’nda oynanacak ilk karşılaşmada Fenerbahçe, turu geçmek için avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.

Rövanş maçı ise 12 Ağustos 2025 Salı günü saat 20.00’de İstanbul Kadıköy’deki Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

FEYENOORD FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

TRT 1’in Feyenoord Fenerbahçe maçı yayınını şifresiz olarak gerçekleştirmesi planlanıyor. Maçın yayınlanacağı kanal netlik kazandığında haberimiz güncellenecek.

FEYENOORD FENERBAHÇE CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Feyenoord-Fenerbahçe mücadelesi TRT 1 televizyon kanalının yanı sıra TRT’nin resmi internet platformu ve mobil uygulamaları üzerinden de canlı olarak izlenebilecek.

Feyenoord Fenerbahçe maçının yayınlanacağı kanal henüz netlik kazanmadı.

FEYENOORD FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Kamp Kadrosu: İrfan Can Eğrtibayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Jhon Duran, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun