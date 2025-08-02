TV100 frekans bilgileri nedir, kaçıncı kanalda? Galatasaray Lazio maçı canlı yayın detayları netleşti
Galatasaray 2025-2026 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdürürken İtalya’nın köklü kulüplerinden Lazio ile karşı karşıya geliyor. 2 Ağustos Cumartesi akşamı oynanacak bu dev hazırlık maçı futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Canlı yayın bilgileri belli olan Galatasaray Lazio maçı için TV100 frekans bilgileri nedir, kaçıncı kanalda soruları gündemde.
Galatasaray - Lazio maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz izlenebilecek mi? Uydu üzerinden izlemek isteyenler için TV100 frekans bilgileri ve kanal numaraları belli oldu.
TV100 FREKANS BİLGİLERİ
Galatasaray Lazio maçını uydu üzerinden izlemek isteyenler için TV100 kanalının frekans ve platform bilgileri netleşti. Yayını uydu alıcısı ile ayarlamak isteyen kullanıcılar verilen frekans bilgilerini kullanabilir.
Frekans: 11837 MHz
Polarizasyon: Dikey (Vertical)
Sembol Oranı: 30000
Dijital platformlar üzerindeki TV100 kanal numaraları:
Digitürk / D-Smart / Kablo TV / TV+Plus: Kanal 37
Tivibu: Kanal 47
TV100 KAÇINCI KANALDA?
Digitürk: Kanal 37
D-Smart: Kanal 37
Kablo TV: Kanal 37
TV+ Plus: Kanal 37
Tivibu: Kanal 47
GALATASARAY LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?
Galatasaray, İtalya temsilcisi Lazio ile 2 Ağustos Cumartesi akşamı karşı karşıya gelecek. Galatasaray Lazio maçı İstanbul’daki RAMS Park’ta saat 21.00'de başlayacak.
Galatasaray Lazio maçı TV100 kanalından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.