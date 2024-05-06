Mandırada çiftçilik yapan adama inekten kuş gribi bulaştı! Gözleri kan çanağına döndü

ABD'de mandıra çiftçiliği yapan adama kuş gribi bulaştı. Hastalığı hafif semptomlarla geçiren adamın gözlerinde görülen kan tüyler ürpertici bir hal aldı.

Teksas eyaletinde mandıra çiftçiliği yapan adama kuş gribi bulaştı. Semptomlar hafif olsa da virüse yakalanan adamın gözleri kan çanağına döndü.

ABD'DE İKİNCİ VAKA

Adamın ABD'de hayvandan insana geçen H5N1 virüsüne yakalanan ikinci kişi olduğu tahmin ediliyor. Öte yandan Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) uzmanlarına göre, virüs mart ayında bir inekten bulaştı. Uzmanlar, bu teoriyi destekleyen genetik analizlerden elde edilen 'güçlü kanıtlar' olduğunu belirtti.

DİREKT GÖZLERİNİ VURDU

Hastanın görüntüleri ve durumuyla ilgili ek bilgiler New England Journal of Medicine tarafından yayımlanan bir yayında ayrıntılı olarak açıklandı. Tıp uzmanları hastaya, gözün beyaz kısmının üzerindeki şeffaf tabaka olan konjonktivanın altında kanayan subkonjonktival kanama teşhisi koydu. Sağ gözünde sulu bir akıntı olduğu fark edildi.

İLK DEFA BİR MEMELİDEN BULAŞTI!

Adamın kuş gribine yakalandığı düşünülürse, bir memeliden, özellikle de bir inekten insana bulaşan bilinen ilk vaka da olabilir.

TEMAS ETTİĞİ KİŞİLER ARAŞTIRILIYOR

CDC Direktörü Dr. Mandy Cohen, hastanın durumunu "çok hafif" olarak nitelendirdi ve ekledi: "Kişinin semptomları çok hafifti. İyileşiyor. Ancak temas halinde olabilecek kişileri test ettiğimizden bir kez daha emin olmak istiyoruz."

(Kaynak: Mirror)