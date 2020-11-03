Dağdemirciler köyünde yaşayan 80 yaşındaki Zübeyde Aydoğdu, öğlen saatlerinde mantar toplamaya gittiği ormanlık alanda kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine jandarma ile AFAD ekipleri arama kurtarma çalışmalarına başladı. Köy halkının da yardımı ile geniş çaplı arama çalışmaları devam ediyor.
Mantar toplamayan giden yaşlı kadın dağda kayboldu
03.11.2020 - 23:03 | Son Güncelleme: 03.11.2020 - 23:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın Keles ilçesinde mantar toplamaya gittiği ormanlık alanda kaybolan 80 yaşındaki kadını arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Etiketler : kayıp,bursa,Zübeyde Aydoğdu,
743942 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/743942.aspx
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