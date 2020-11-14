Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soruşturma kapsamında Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), öldürülen Zeliha Uysal'ın ağabeyleri Kadir A. ve Bünyamin A., eşleri Huriye A. ve Nazire A., yeğeni Ramazan A. ve annesi Fatma A.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen Kadir A.'nın oğlu Özcan A. ise dün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yakalanarak, Dinar'a getirildi. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden iki kardeş Bünyamin ve Kadir A. tutuklandı diğer gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı. Televizyon programında soğuk kanlılığıyla dikkat çeken Bünyamin A.’nın polis sorgusunda cinayeti itiraf ettiği belirtildi.

"Cesetlerin bulunmasının ardından sorguda suçunu itiraf etti"

Dinar’da kaybolan ve 16 gün boyunca aranan Uysal çiftinin çocukları katıldıkları bir TV kanalında dayılarından şüphelendiklerini söyledi. Günlerce didik didik aranan bölgede çiftin cansız bedeni bir kuyuda bulununca şüphelenen dayı suçunu itiraf etti. Aralarında husumet bulunan kız kardeşi ve eniştesini pompalı tüfekle öldürdüğünü itiraf eden zanlının katıldığı programda soğukkanlı tavırları ise izleyenleri dehşete düşürdü. Cesetlerin bulunmasının ardından sorguda suçunu itiraf eden Bünyamin A., Uysal çiftini tek başına öldürdüğünü ve cesetleri de kimseden yardım almadan sakladığını söyledi.

"Olayda kimseden yardım almadım"

Bünyamin A., polis sorgusunda cinayetleri nasıl işlediğini şöyle anlattı: "26 Ekim saat 07.30 civarında çiftin evine konuşmak için gittim. Cevdet ve kız kardeşim Zeliha Uysal ile tartıştık daha sonra pompalı tüfekle ikisini de öldürdüm. Olayda kimseden yardım almadım, başından sonuna kadar tek başımaydım. Cenazeleri de kuyuya tek başıma taşıdım.”

NE OLMUŞTU?

Dinar’ın Pınarlı köyünde yaşayan Cevdet-Zeliha Uysal çiftinden haber alamayan çocukları köye gelerek anne babalarını aramaya başlamıştı. Çiftin cep telefonları, kapısı kapalı ve anahtarı üzerinde olan evlerinde, Cevdet Uysal'a ait araç da kontak anahtarı üzerinde evin garajında bulunmuştu. 16 gün boyunca aranan çiftin cesetleri, köyde çobanlık yapan Abdullah Korkmaz tarafından 10 Kasım günü 2 metrelik rögarın içinde bulundu. Korkmaz'ın haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kuyuda üzeri taşlarla örtülü, yüzleri tanınmaz halde 1'i kadın 2 kişinin cansız bedeni olduğu görüldü. Cesetlerin, 16 gündür kayıp olarak aranan Cevdet ve Zeliha Uysal çiftine ait olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında, çiftin 7 akrabası gözaltına alındı. Zeliha Uysal’ın kardeşleri Bünyamin A. ve Kadir A., tutuklanırken 5 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.