Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de son günlerde koronavirüs vakalarının yeniden günlük 2500’lü rakamlara çıkmasıyla birlikte bazı büyükşehirlerde 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Bir sosyal paylaşım sitesinde paylaşılan "Covid-19 hastasına refakatçi aranıyor" ilanı tepki çekti. Paylaşımın altına yapılan yorumlar ise 'bu kadarı da olmaz' dedirtti.

Bir kadın sosyal medya kullanıcısı tarafından grup sayfasında, “Mudanya Devlet Hastanesinde Covid-19 servisinde yatan erkek hastaya refakatçi arıyoruz, yardımcı olmak ister misiniz?” diye paylaşım yapıldı. Paylaşımın altına yapılan yorumlarda, bazı kullanıcılar ilana tepki gösterirken, bazılarının ise “ücrette anlaşabilirsek ben kalabilirim” yazması dikkatleri çekti.

Covid-19 hastası için refakatçi kabul ediliyor mu?

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 hastalarının tedavisinde ilk basamağın, hastanın sağlıklı bireylerden izole edilmesi olarak tanımlamıştı.

İnternette yer alan çok sayıda “Covid-19 hastasına refakatçi” ilanları akıllara 'Covid-19 hastalarının yanına refakatçı alınıyor mu?' sorusunu getirdi.