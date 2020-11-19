Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza; Akbük Mahallesi Efes Sitesi Deniz Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Didim’e bağlı Akbük mahallesinde yaşayan emekli 4 çocuk babası Yüksel Kortun(81), eşi Perihan Kortun(65) ile birlikte kendilerine ait 09 PB 300 plakalı otomobil ile Didim’e geldi. Didim’de işlerini bitiren Kortun çifti evlerine geri dönmek üzere yol çıktı. Dönüş yolunda sürücü Yüksel Kortun direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki boşluğa düşen otomobil içindeki Kortun çifti ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler ise durumu emniyet ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada ağır yaralanan Yüksel ve Perihan Kortun ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Yüksel Kortun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan eşi Perihan Kortun'un ise ilk tedavisinin ardından ameliyata alındı. Kortun çiftinin emekli maaşlarını çekmek için Didim’e geldikleri öğrenilirken Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.