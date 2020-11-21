Yağışların; kıyılarda sağanak, iç kesimlerde yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Güneydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklenmektedir.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 11
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 14
İzmir: Parçalı bulutlu 17
Adana: Parçalı bulutlu 22
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 15
Antalya: Parçalı bulutlu 23
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 14
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14