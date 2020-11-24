Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’nde bir banka önünde meydana geldi. Koronavirüsü temaslısı bir vatandaş işlem yapmak üzere bankaya geldi. Bankaya girişte yapılan Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolünde, bankanın güvenlik görevlisi vatandaşın temaslı olduğunu fark etti. Vatandaş bankaya alınmadı ve polis ekiplerine haber verildi. Ekipler yaptıkları kontrolün ardından vatandaşı filyasyon ekiplerine teslim etti. Vatandaş pozitif veya temaslıların kaldığı Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'na götürüldü.
Koronavirüsü temaslısı bankaya girmeye çalışırken yakalandı
24.11.2020 - 12:45 | Son Güncelleme: 24.11.2020 - 12:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun’da koronavirüsü temalısı bir vatandaş bankaya girmeye çalışırken yakalanarak filyasyon ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : koronavirüs,temaslı şahıs,
748626 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/748626.aspx
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