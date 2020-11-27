Dünya genelinde Kasım ayının son haftasına denk gelen ve Türkiye'de "Efsane Cuma" olarak anılan günde yapılan indirimler uzun kuyruklara yol açtı. Artan koronavirüs vakalarına rağmen sabahın erken saatlerinde AVM önlerine akın eden vatandaşlar, dakikalarca AVM’lerin açılmasını bekledi. AVM’lerin açılmasıyla beraber vatandaşlar bu sefer mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. AVM içlerinde uzun kuyruklar kameralara yansırken indirimin vatandaşlara koronavirüsü unutturduğu görüldü.
Koronavirüs hiçe sayıldı, indirim nedeniyle metrelerce kuyruk oluştu
27.11.2020 - 12:03 | Son Güncelleme: 27.11.2020 - 12:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’de koronavirüs vaka sayıları hızla artarken "Efsane Cuma" olarak anılan indirim çılgınlığı uzun kuyruklara neden oldu. Vatandaşlar koronavirüse aldırış etmeden saatlerce kuyrukta bekledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : avm,indirim kuyruğu,
749332 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/749332.aspx
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