Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pandemi sadece hastaları değil hayat kurtarmak için gece-gündüz pes etmeden çalışan sağlıkçıları da yorgun düşürmeye başladı. En çok vaka artışı görülen iller arasında olan Samsun’da, Gazi Devlet Hastanesi çalışanları, bu süreçte yorulduklarını, psikolojik olarak çok yıprandıklarını dile getirdi. Anestezi Uzmanı Dr. Yaşar Adnan Şahinler, “Bütün personel var gücümüzle çalışıyoruz. Hasta sayımız çok arttı. Yoğun bakımdakilerin boğazlarının içinden tüp takarak solunum cihazına bağlıyoruz. Telefonla yakınlarını arıyor, başlarında duruyoruz. Hastanın şuuru açık, oğlu ya da kızıyla konuştuğumu anladığında gözleri doluyor. Bakışlarındaki çaresizlik, bizi çok yıpratıyor. Bu hastalığın tedavisini, daha önceki tedaviler gibi düşünmesinler. Tedbirlere uyun, evde kalın” dedi. Yoğun bakım hemşiresi Elif Gizem Çalışkan da "Eve her gidişimde 5,5 yaşındaki çocuğum gelip sarılmak istiyor. Endişeyle yaklaşıyorum!" diye konuştu. Hemşire Sevgi Ceyhan ise hastalığı atlatıp göreve döndüğünü belirterek "Evdekilere virüs bulaştırma korkusuyla yaşıyorsunuz. Hastane yatarken oğlumu yatılı okula gönderdim. Dokunup sarılamıyorsunuz, gözyaşları içinde telefondan el sallayarak gönderiyorsunuz. Sekiz ay göremeyeceğim. Bu savaşın askerleri biziz; ama bu askerlere destek olması gereken sizlersiniz" şeklinde konuştu. Hemşire Devran Çaçur ise izin kullanamadığı için ailesini göremediğini söyleyerek “Durumun ciddiyetinin farkında olmayanlar var. Kurallara dikkat edilirse süreci iyi bir şekilde atlatacağız” ifadesini kullandı.