Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa’da diyaliz, kronik kalp yetmezliği ve diyabet hastalığı bulunan yaşlı kadın Covid-19 testinin pozitif çıkması sonucu tedavi gördüğü Alaşehir Devlet Hastanesinde 26 günde sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Çocukları, annelerinin ölmesinden korktuklarını belirtirken, yaşlı kadın ise taburcu olurken maske ve ziyaretler konusunda vatandaşları uyararak herkesin kurallara dikkat etmesini istedi.

"Hemşireler ve doktorlar bana çok iyi baktı"

3 çocuk annesi 65 yaşındaki Elif Tekin, “Rahatsızlandım ve acile geldim. Test yapıldı koronavirüs olduğum anlaşıldı. Bende şeker, böbrek, tansiyon, kalp var. Bir de diyalize giriyorum. Ona rağmen bu hastalığı yendim. Hemşireler ve doktorlar bana çok iyi baktı. Çok sağ olsunlar. Herkes tedavisini yaptırsın, geciktirmesinler. Maske taksınlar, birbirlerinden uzak dursunlar, ziyarete gitmesinler. Kendilerine iyi baksınlar” diyerek vatandaşları uyardı.

“Annemizin öleceğini düşündük”

Annesinin öleceğini düşünerek çok korktuklarını söyleyen Elif Tekin’in kızı Medine Saruhan ise, “Bundan 26 gün önce ateş, nefes darlığı şikâyetleri üzerine şüphelendik annemden. Alaşehir Devlet Hastanesinden ambulansı çağırdık. Ondan sonra annemi hastaneye yatırdılar. Bir gün sonra Covid-19 virüsüne yakalandığını öğrendik. Doktorlar annemi yoğun bakıma aldı. Annem diyaliz hastası, şekeri var, kronik kalp rahatsızlığı olduğu için öleceğini düşünerek çok korktuk. 26 günlük tedavi sonucunda doktorlarımızdan bütün sağlık çalışanlarımızdan Allah razı olsun. Annemi iyileştirdiler ve annem bu virüsü yendi. Annem ölecek diye korkarken şu an çok sevinçliyiz. Bütün kronik rahatsızlıklarına rağmen annem Covid-19’u yendi. Diğer Covid-19 hastalarına da annemin iyileşmesi moral ve motivasyon olur inşallah.” dedi.