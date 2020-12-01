Rus Donanması’na ait 630 borda numaralı savaş gemisi “Inghusheita” saat 08.00 sıralarında Marmara Denizi’nden İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. Geçişine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botun eşlik ettiği savaş gemisi, yaklaşık 1 saatte boğaz geçişini tamamlayarak Karadeniz’e açıldı. Geminin geçişi esnasında güvertesinde askerler olduğu görüldü.