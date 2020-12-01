Rus Donanması’na ait 630 borda numaralı savaş gemisi “Inghusheita” saat 08.00 sıralarında Marmara Denizi’nden İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. Geçişine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botun eşlik ettiği savaş gemisi, yaklaşık 1 saatte boğaz geçişini tamamlayarak Karadeniz’e açıldı. Geminin geçişi esnasında güvertesinde askerler olduğu görüldü.
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti
01.12.2020 - 10:32 | Son Güncelleme: 01.12.2020 - 10:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rus Donanması’na ait 630 borda numaralı savaş gemisi “Inghusheita” İstanbul Boğazı’ndan geçti. Sahil güvenlik botunun eşlik ettiği savaş gemisi, yaklaşık 1 saat sonra Karadeniz’e açılırken güvertesinde ise askerlerin olduğu görüldü.
Etiketler : Rus savaş gemisi,
750193 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/750193.aspx
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