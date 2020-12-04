Çınar'a bağlı Aşağikonak köyünde koronavirüs vakası görülmesi üzerine köyün 10 günlüğüne karantinaya alınması kararlaştırıldı. Köye giriş ve çıkışlar yasaklanırken filyasyon ekipleri köyde vaka taraması gerçekleştirdi. Vatandaşların temel ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı kaydedildi.
Dün de ilçeye bağlı Ağaçsever ve Beşpınar köyleri korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştı.
Diyarbakır'da bir köy daha karantinaya alındı
04.12.2020 - 10:02 | Son Güncelleme: 04.12.2020 - 10:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 1 köy daha koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Çınar'a bağlı Aşağikonak köyünde koronavirüs vakası görülmesi üzerine köyün 10 günlüğüne karantinaya alınması kararlaştırıldı. Köye giriş ve çıkışlar yasaklanırken filyasyon ekipleri köyde vaka taraması gerçekleştirdi. Vatandaşların temel ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı kaydedildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Diyarbakır,
750876 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/750876.aspx
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