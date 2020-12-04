Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çınar'a bağlı Aşağikonak köyünde koronavirüs vakası görülmesi üzerine köyün 10 günlüğüne karantinaya alınması kararlaştırıldı. Köye giriş ve çıkışlar yasaklanırken filyasyon ekipleri köyde vaka taraması gerçekleştirdi. Vatandaşların temel ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı kaydedildi.

Dün de ilçeye bağlı Ağaçsever ve Beşpınar köyleri korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştı.