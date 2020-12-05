Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi 838. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre dün akşam saatlerinde bir kişi aracıyla geri gelirken Koyuncu ailesinin aracına çarptı. Çarpma sonrası tartışma çıkınca şahıs belindeki silahı çıkartarak havaya ateş açtı. Koyuncu ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri şahsın silahına el koyarak ifadesi alınması üzere karakola götürdü.

Bugün öğle saatlerinde şahsın ailesi, Koyuncu ailesinin kapısına taş ve sopalarla gelerek kısıtlama saati içerisinde eve saldırdı. Saldırı sonucu 20 kişi yaralandı. Olay yerine çevik kuvvet ekiplerinin sevk edilmesi sonrası taraflar güçlükle ayrılırken, yaralılar olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Koyuncu ailesinden Hamza Koyuncu, kavganın kardeşi ve kuzeninin aracına bir şahıs tarafından geri geri vurulduktan sonra başladığını aktardı. Koyuncu, “Dün akşam amcaoğlu ve kardeşim aracını park etmişler, şahıs geri geri gelip araca vurmuş. Amcaoğlu da neden vurduğunu sorunca tartışma çıkmış. Şahıs 3 el havaya ateş etti, silahını polisler gelip aldı. Bu sabah tekrardan saldırdılar, görüntüleri çekip polise verdik” dedi.