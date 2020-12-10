Bugün sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter’dan açıklama yapan Prof. Dr. Ceyhan “Arayan, soran, ilgilenen ve dualarını esirgemeyen bütün dostlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir mide kanaması geçirdim şu anda çok iyiyim. Yakında görüşmek umuduyla" ifadelerini kullandı.
Canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'dan iyi haber
10.12.2020 - 10:54 | Son Güncelleme: 10.12.2020 - 10:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalının canlı yayınında fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.
Kaynak: HABER MERKEZİ
Etiketler : Mehmet Ceyhan,
752232 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/752232.aspx
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