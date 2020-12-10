Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter’dan açıklama yapan Prof. Dr. Ceyhan “Arayan, soran, ilgilenen ve dualarını esirgemeyen bütün dostlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir mide kanaması geçirdim şu anda çok iyiyim. Yakında görüşmek umuduyla" ifadelerini kullandı.